9綠委點名高南屏藍營首長參選人 籲速審院版財劃法

民進黨立委賴瑞隆（中）今號召8位南部綠委舉行記者會，點名高南屏3位藍營首長參選人、立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。（賴瑞隆國會辦公室提供）

藍白立委昨於立法院程序委員會中聯手封殺行政院版「財政收支劃分法修正草案」，引發熱議。民進黨立委賴瑞隆今號召8位南部綠委舉行記者會並提出3點訴求，點名高南屏3位藍營首長參選人、立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。

賴瑞隆強調，過去1年藍白倉促修法，加劇南北失衡，也讓中央財政面臨舉債壓力，如今院版草案已和地方政府充分溝通，藍白卻選擇在程委會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

請繼續往下閱讀...

林俊憲表示，院版草案將農漁產值、人口、土地面積、污染防治等納入指標，對台南更為公平，且計畫型補助維持舊制，也有助鐵路地下化與捷運等重大建設所需的中央支持。他呼籲在野黨共同支持院版，儘速排審法案。

陳亭妃指出，藍白封殺院版草案根本是「心虛、不敢面對事實」。她痛批，國民黨近期三讀通過的版本「違法亂紀、錯誤百出」，更「犧牲了南部人的權利」。

鍾佳濱表示，院版草案連國民黨縣市長都不反對，真正使用預算的地方政府願意支持，卻只有藍白立委為掩飾去年草率修法的錯誤全力封殺修正，且民眾黨竟以「太遲了」作為擋案理由，根本讓人懷疑有沒有搞懂自己在擋什麼。

李柏毅說，若明年計畫型補助全國只剩308億可用，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設均衡全台發展。

徐富癸表示，藍白兩黨聲稱因財政部給不出試算表，所以否決法案，請問藍白兩黨去年在提案財劃法時，有附上試算表給所有委員參考嗎？甚至條文錯誤要讓修法再來一次，這樣有資格藉此理由否決院版財劃法嗎？

郭國文指出，舊台南縣以農業、工業為主，兩項都是藍白財劃法最歧視的產業，但院版不只納入農業產值，也將工業人口、污染納入考量，顯然是對南部地區較公平的分配。

伍麗華呼籲，法律應保持一定程度的安定性，若朝令夕改，不僅使地方政府編列預算無所適從，更嚴重的是毀及人民的信任，希望能放下己見、共同支持政院在精算過後、相對公平及細緻的財劃法，以免波及無辜人民。

黃捷說，院版透過調降人口權重，提高土地面積與農漁牧、工業污染指標權重，這才是公平且照顧南部的版本。柯志恩一邊喊建設高雄，一邊擋高雄預算，放任國民黨封殺對高雄最有利的版本，切勿做阻礙高雄發展的雙面人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法