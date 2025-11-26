為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    洗刷「行人地獄」污名 陳以信喊台南每年多蓋100公里人行道

    2025/11/26 14:30 記者王捷／台南報導
    前立委陳以信拚選台南市長，提出道安政見，以桃園為標竿，每年新增100公里人行道含標線，4年拉高人行道普及率到55％，降低交通死傷，替台南擺脫行人地獄形象。（陳以信提供）

    前立委陳以信拚選台南市長，提出道安政見，以桃園為標竿，每年新增100公里人行道含標線，4年拉高人行道普及率到55％，降低交通死傷，替台南擺脫行人地獄形象。（陳以信提供）

    預計投入台南市長選舉的國民黨前立委陳以信，今公布第23項市政政見，拚洗刷「行人地獄」污名，承諾若獲國民黨提名並當選台南市長，每年新增100公里人行道與標線人行道，4年累積400公里，要把台南人行道普及率拉高到55%，擺脫長期被貼上的行人不友善形象。

    陳以信引用交通部統計指出，今年1至8月台南交通死亡人數達213人，在全國居冠，他認為行人友善度不足是主因之一。依市府工務局資料，台南市區道路目前有人行道約966公里，尚有1499公里路段沒有專屬人行空間，人行道普及率只有39%，低於全國平均44%，在六都中墊底。

    他並比較各都數據指出，台北市若將標線人行道納入計算，普及率已達80%，台中71%，高雄也有55%。反觀台南，近5年人行道新增與改善總長度只有約47公里，平均每年只增加9公里，改善速度明顯落後。

    陳以信以桃園為例說明，只要加快腳步，成效可以在短時間內顯現。桃園在2020年的人行道普及率同樣只有39%，與目前台南相近，但4年間快速拉升到53%，同時帶動交通安全，今年1至8月交通死亡人數已是六都第二低，僅高於台北市。

    陳以信強調，國際多項研究顯示，補上人行道缺口，能大幅降低行人事故風險，完善步行環境也往往能帶動沿街商圈營業額成長。台南老街區密集，觀光人潮穩定，只要規劃連貫的步行路網，就能拉長遊客停留時間，活絡觀光經濟。

