    首頁 > 政治

    憂心「川習會」損傷台灣利益？ 賴總統：川普這兩句話道盡一切

    2025/11/26 14:20 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統主持召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並接受媒體提問。（記者田裕華攝）

    賴清德總統主持召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並接受媒體提問。（記者田裕華攝）

    賴總統今召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，並接受媒體提問。被問到是否擔心「川習會」損傷台灣利益？賴清德說，川普近期「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」兩句話道盡一切，他也對台美關係有信心；另，此時公布特別預算，與對美關稅談判沒有關係。

    對於近期的川習通話及明年4月的川習會面，賴清德表示，編列國防特別預算是基於保護國家安全、社會安定，讓人民持續享有民主自由的生活方式，以及跟友盟國家共同維護區域的和平穩定，已經籌備多時，所以才有辦法以特別預算的方式來編列，這跟最近美國川普總統跟中國國家主席習近平先生的對話是沒有關係的。

    面對媒體追問，如何看待川普對台的安全支持？是否擔心川習會面損傷台灣利益？賴清德表示，最近川普總統亞洲行之前，有特別強調「台灣就是台灣」、「我很尊敬台灣」，這短短兩句話道盡一切。

    賴清德指出，台灣跟美國的關係堅如磐石，台美在經貿合作上更有非常大的合作的潛力，我們也希望藉由這次對等關稅的談判，不僅平衡台美貿易逆差，其實也是希望深化台美貿易合作。

    賴清德強調，川普總統第二次上任以來，台灣跟美國的各項合作並沒有中斷或停止或減少，其實仍持續不斷在加強，所以我們對後續台美關係有信心，因為這有益於台灣跟美國兩國的共同利益，以及區域的整體利益，都有幫助。

    被追問選在此時公布國防特別預算與對美關稅談判是否相關？賴清德否認說，這筆國防特別預算跟關稅談判沒有關係，主要是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的一點。

