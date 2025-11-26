為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市早苗1句話惹毛中國！ 賴總統力挺：動不動威脅有失大國風範

    2025/11/26 14:01 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統主持召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並接受媒體提問。（記者田裕華攝）

    賴清德總統主持召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並接受媒體提問。（記者田裕華攝）

    日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」引起北京當局反彈，發動軍演與經濟脅迫等各項措施。賴清德總統今天表示，高市是基於維護印太和平穩定，才提出這樣的立場，中國動不動對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，不是大國應有的作為。

    賴總統今召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，明確提出以8年1.25兆元國防預算，三階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量。日本媒體提問指出，自高市首相發表「台灣有事」以來，中國對日採去各項措施，在此情勢下台灣扮演什麼角色？想向國際傳達什麼訊息？

    賴清德回應，高市早苗首相是基於維護印太的和平穩定，所以才在跟美國總統川普及中國國家主席習近平見面時，分別提出來，高市在國會的答詢也是基於這個立場。

    賴清德說，希望中國能夠了解，印太的和平穩定，印太地區每一個國家都有責任，特別是中國作為印太地區的大國，要能夠體現大國的責任，動不動就對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，這不是一個負責任的大國的應有的作為。

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。（美聯社資料照）

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。（美聯社資料照）

