外交部次長受邀赴加拿大智庫演說 盼深化與友盟夥伴合作

外交部次長陳明祺應邀在加拿大首都渥太華發表公開演講。（圖由外交部提供）

外交部次長陳明祺應加拿大智庫麥唐納勞里埃研究院（Macdonald-Laurier Institute）之邀，昨（25）日於渥太華發表公開演說，他指出，台灣高度重視與加拿大的友好夥伴關係，台灣期盼持續深化與加拿大及友盟夥伴的合作，共同促進自由開放且繁榮的印太區域。

陳明祺昨日於渥太華出席以「強化台灣韌性：台加印太戰略的前瞻願景」（Strengthening Taiwan’s Resilience: A Forward Vision for Taiwan-Canada Strategic Cooperation in the Indo-Pacific）為題的座談活動，並發表公開演說，分析國際戰略局勢，並說明台加夥伴關係的重要性。

陳明祺指出，台灣身處民主前線，持續抵禦中國威權擴張；為捍衛印太區域的自由與和平，台灣積極提升自我防衛能力，預計至2030年國防支出將達GDP的5%，同時也提升後備體系與強化不對稱作戰，中國的軍事威脅、經濟脅迫與灰色地帶行動，不僅危及台灣，也威脅全球民主社會。

陳明祺表示，台灣高度重視與加拿大的友好夥伴關係，加國近3年來不僅7度遣艦穿越台灣海峽，並在「七大工業國集團」（G7）等國際場域展現對台海和平穩定的支持與重視。

陳明祺指出，台灣不僅生產全球70%以上晶片與95%的先進晶片，是AI及高科技發展的核心，台灣海峽也是國際航運樞紐，具重要地緣戰略地位，展望未來，台灣期盼持續深化與加拿大及友盟夥伴的合作，共同促進自由開放且繁榮的印太區域。

外交部說明，位於加拿大首都渥太華的麥唐納勞里埃研究院是加國重要智庫之一，本次演講座談聚焦台灣在全球安全的關鍵地位，多名加拿大重量級意見領袖及外交團成員踴躍與會，展現加國各界對台灣議題的重視。

