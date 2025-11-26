為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    外交部次長受邀赴加拿大智庫演說 盼深化與友盟夥伴合作

    2025/11/26 14:09 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺應邀在加拿大首都渥太華發表公開演講。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺應邀在加拿大首都渥太華發表公開演講。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺應加拿大智庫麥唐納勞里埃研究院（Macdonald-Laurier Institute）之邀，昨（25）日於渥太華發表公開演說，他指出，台灣高度重視與加拿大的友好夥伴關係，台灣期盼持續深化與加拿大及友盟夥伴的合作，共同促進自由開放且繁榮的印太區域。

    陳明祺昨日於渥太華出席以「強化台灣韌性：台加印太戰略的前瞻願景」（Strengthening Taiwan’s Resilience: A Forward Vision for Taiwan-Canada Strategic Cooperation in the Indo-Pacific）為題的座談活動，並發表公開演說，分析國際戰略局勢，並說明台加夥伴關係的重要性。

    陳明祺指出，台灣身處民主前線，持續抵禦中國威權擴張；為捍衛印太區域的自由與和平，台灣積極提升自我防衛能力，預計至2030年國防支出將達GDP的5%，同時也提升後備體系與強化不對稱作戰，中國的軍事威脅、經濟脅迫與灰色地帶行動，不僅危及台灣，也威脅全球民主社會。

    陳明祺表示，台灣高度重視與加拿大的友好夥伴關係，加國近3年來不僅7度遣艦穿越台灣海峽，並在「七大工業國集團」（G7）等國際場域展現對台海和平穩定的支持與重視。

    陳明祺指出，台灣不僅生產全球70%以上晶片與95%的先進晶片，是AI及高科技發展的核心，台灣海峽也是國際航運樞紐，具重要地緣戰略地位，展望未來，台灣期盼持續深化與加拿大及友盟夥伴的合作，共同促進自由開放且繁榮的印太區域。

    外交部說明，位於加拿大首都渥太華的麥唐納勞里埃研究院是加國重要智庫之一，本次演講座談聚焦台灣在全球安全的關鍵地位，多名加拿大重量級意見領袖及外交團成員踴躍與會，展現加國各界對台灣議題的重視。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播