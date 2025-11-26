喊話朝野再協商財劃法 賴總統：強行通過恐舉債5千億拖垮救災建設

總統賴清德今召開「民主守護台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會說明。（記者田裕華攝）

立法院民眾黨團、國民黨團昨在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院版「財政收支劃分法修正草案」，賴清德總統今開記者會說明1.25兆國防特別預算後也就此發表談話，強調中央財政若受衝擊，連救災都會出現困難，遑論照顧人民、發展經濟、國家建設或國防預算，將不利國家整體發展，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商。

賴清德表示，台灣經濟持續不斷在進步，過去馬英九前總統執政8年，雖然未達馬競選時提出的目標「經濟成長率6%、國民年金所得3萬塊美金、失業率降到3%」，但馬8年任內平均年經濟成長率是2.8%，也有2.8%的成長。蔡英文前總統任內8年，每年經濟成長率3.2%，股市也有8000多點，上漲到2萬3千多點，成長155%。

賴清德進一步說，台灣今年經濟明確成長，今年整體經濟成長率可望達到6%左右，國民平均所得也連帶增加，現在平均3萬8千多元美金，比日本、韓國高，如果經濟持續發展下去，大概在明年、後年國民平均所得會超過4萬塊美金，自然而然會增加稅收。

賴清德指出，蔡前總統任內每年都有歲計賸餘，累積數千億元之多，所以蔡前總統任內，不僅提高國防預算、強化國防力量，讓國家能夠更安全，也推動各項建設、投資許多的社會照顧。包括0～6歲國家一起養，高中職公立、私立免學費，私立大學學費補助，還有長照2.0等等。

賴清德表示，如果財劃法有合理的中央與地方財政分配，未來中央還有能力推動國防建設、國家建設、經濟發展及對人民的照顧。但在野黨2次「財劃法」修法，第1次從中央搬走4165億元，讓明年度中央政府總預算不得不因此舉債3千多億元；第2次修法又從中央拿走2千多億元，一旦通過，中央勢必舉債5千多億元，也會違反公債法。

賴清德表示，希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步地協商，不能明知行政院版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論、沒有經過社會溝通、沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利，敬請立法院朝野黨團，還有立法跟行政繼續協商財劃法。

賴清德指出，行政院版「財劃法」已經送到立法院，應該交付委員會討論出一版新的財劃法，既能保存中央的力量、也能落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。他提到，花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情、台中非洲豬瘟疫情爆發都需要中央的協助，如果按照第2次財劃法修法版本通過，中央連救災都會出現困難，遑論進一步照顧人民、發展經濟、建設國家，或是保護國家、提高國防預算。

賴清德重申，希望立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分哪一個領域，重新坐下來好好談論財劃法，才是真正對國家政策有幫助，如果能夠談出一個合理的財劃法，國防特別預算不會有問題。

