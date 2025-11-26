為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    出戰台中市長！ 何欣純︰台中是「搖擺州」、 「藍白合」有破口

    2025/11/26 14:00 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨立委何欣純（左）出戰2026年台中市長選戰。（資料照）

    民進黨立委何欣純在10月22日，由民進黨中執會通過參選台中市長，何欣純今天參加「中午來開匯」 接受黃光芹專訪，何欣純預測，明年市長選舉高潮落在10月，屆時民眾黨主席黃國昌不分區立委兩年到期，「聲量會減少」，台中選民務實、想法在變是「搖擺州」，不是藍白合一句話就會讓地方派系整合。

    何欣純舉逢甲大學副主任吳皇昇加入民眾黨為例，何欣純強調，明年選舉國民黨地方派系卡位，地方不是藍白合一句話就會讓地方派系家族加入，不是黃國昌說提名的就算，民眾黨在台中還要找人，各方要整合不是一句藍白整合就合。

    至於國民黨可能對手、立法院副院長江啓臣有台中市長盧秀燕支持，對此，何欣純強調，國民黨主席鄭麗文相關言論不是主流民意，「不接近主流民意，怎麼帶領選舉？」中華民國台灣才是主流民億，台中地方選舉不見得是意識型態攻防，而在於地方議題與城市規劃，台中人不喜歡意識形態對立，要端出政見牛肉，務實為台中人做什麼。

