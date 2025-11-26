為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王義川青山總本部服務處開箱迎賓 濃濃耶誕味

    2025/11/26 13:51 記者李容萍／桃園報導
    民進黨立委王義川青山總本部服務處，洋溢濃濃耶誕味。（記者李容萍攝）

    耶誕節將至，民進黨立法委員王義川近日於桃園市中壢區青山路82號設立「青山總本部」服務處，這2天並透過社群平台直播開箱，介紹服務處的嶄新樣貌。

    王義川表示，他的服務處為了迎接溫馨耶誕節，特地做了精緻且可愛的佈置，裡面掛滿各式各樣的裝飾，歡迎大朋友、小朋友前來拍照留念，現場也準備耶誕小禮物，只要到服務處就能獲得。除了呼應節慶佈置，他提到，服務處固定在週二和週四設有法律諮詢時段，歡迎有法律問題的民眾提前打電話預約，將由專業律師協助解答。

    另外，服務處為讓大小朋友開心迎接耶誕節，近日舉辦「2025桃園青山綠川繪畫比賽」活動，比賽依年齡分組，包括3歲到5歲幼兒組、6歲到8歲小童組、9歲到12歲大童組、13歲以上公開組，民眾可至服務處領取以桃園知名景點為主題的畫紙、完成著色，並在12月10日以前將作品繳回參賽。作品將分組評分，頒獎典禮訂於12月21日下午舉行，當天將在服務處門口舉辦耶誕派對。

    王義川也預告當天他將會扮演耶誕老公公發送禮物，邀請大家一同參加，齊聚服務處度過一個溫馨歡樂的耶誕節。

    民進黨立委王義川青山總本部服務處，即日起開張服務。（記者李容萍攝）

