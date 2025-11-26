為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    270億馬太鞍重建特別預算朝野共識 韓國瑜：三讀後不提復議

    2025/11/26 13:28 記者林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜26日就「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特算」等案，召集朝野黨團進行協商。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜26日就「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特算」等案，召集朝野黨團進行協商。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜今日針對「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」召開朝野協商，由於初審朝野僅花20分鐘完成審查，270億元預算一毛未刪，今天立法院與行政機關僅就主決議文字進行討論、修正，各黨團達成共識，韓國瑜裁示，特別預算案在院會完成三讀後，各黨團同意不提出復議。

    立法院財政等五個委員會20日召開聯席會議，初審通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，僅花20分鐘即完成審查，270億元預算一毛未刪，後續交由朝野黨團協商。

    主計總處報告指出，中央政府馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案歲出編列270億元，2025至2030年度分別編列38億元、86億元、86億元、41億元、10億元及9億元，另預留後續額度30億元。

    韓國瑜上午召集黨團協商討論「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，由於朝野迅速達成共識與行政機關僅針對主決議文字進行討論、修正；歷經一小時後，韓國瑜裁示，協商通過內容由財政委員會整理，餘照聯席會議審查結果通過，送各黨團確認後，於11月27日下午3時前送議事處，本案院會完成三讀後，各黨團同意不提出復議。

