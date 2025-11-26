事實查核中心董事長支持藍白修「國籍法」！ 李忠憲：台灣還有救嗎？

台灣事實查核中心董事長羅世宏。（圖擷取自羅世宏臉書）

國民黨立委傅崐萁提案修正「國籍法」，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，引發討論。台灣事實查核中心董事長羅世宏則主張，如果內政部不亂搞在先，本來連國籍法都根本不需要修。對此，成大教授李忠憲嘆，這完全符合中國統戰台灣的進程，他也說：「台灣的事實查核中心董事長有這樣的言論，中國核心滲透到如此深的階段，台灣還有救嗎？」

羅世宏近日在臉書發文表示，依現行《兩岸人民關係條例》，中配取得國籍後須等待10年才能參選，門檻已遠高於所有台灣公民及外籍配偶，能當選者少之又少。他批評內政部試圖引用《國籍法》剝奪中配合法參政權的做法「相當不合理」，強調此舉恐違反憲法及特別法《兩岸人民關係條例》，並呼籲民眾應守護這些法規，以維繫兩岸分治與和平現狀。

對此，李忠憲在臉書發文表示，羅世宏言論完全符合中國統戰台灣的進程，也是鄭麗文當選國民黨主席和傅統的背景。理論上在這個位置上不應該有太多的個人意見，但為什麼他要這樣子講？因為他要滿足他背後支持勢力的要求。

李忠憲指出，大多數人以為親中、統戰會以「我要統一」、「我們都是中國人」這種話出現。但那是1990年代的統戰語言。2024年到2028年的新式統戰，不會說一句「中國」。它會偽裝成：專業、中立、技術、人權、程序、論述平衡。而今天看到的某些社會菁英，就是這種語言的典型使用者。

李忠憲說，親中語言的第一招，就是把中國從句子裡拿掉。本來是「中國可能滲透台灣的媒體」，會被換成「媒體應該避免受到境外影響」；「中國干預台灣選舉會變成「避免外部勢力介入選舉」；「中國間諜」會變成「不明來源的資訊影響」。明明是國安和滲透議題，卻被說成「行政程序瑕疵、內政部越權、法規寫得不完美、行政效率低、不符合民主程序、人權保障不足。」

李忠憲指出，這些言論真正的目的就是把重點從「中國是否可能操控？」轉移成「台灣政府有沒有程序不正義？」將北京包裝成為無辜旁觀者，台灣政府變成被審判者。李忠憲最後表示，強調「不要歧視」，但從頭到尾不敢講「國家安全」，這是最高級的親中語言。

中配網紅「亞亞」今年因鼓吹武統，遭內政部移民署廢居留許可並驅逐出境，羅世宏當時就質疑台北高院存在瑕疵，結果讓事實查核中心社群遭網友灌爆。羅世宏當時在個人臉書發表道歉聲明，並表示此為個人言論，與事實查核中心無關。

