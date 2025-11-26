高市早苗「台灣有事」言論 日媒民調50％民眾認為沒問題

日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中日關係緊張。中國宣布旅遊禁令、停止進口日本水產品作為反制。不過，高市早苗的民調卻節節攀升，另外，有媒體進行民調，結果有50%民眾認為高市早苗「存立危機事態」發言沒問題，僅25%認為有問題。

日本自媒體Mi2今日在X上分享《每日新聞》的輿論調查結果，結果顯示，對高市早苗的「存立危機事態」（指對日本和平與安全有重大影響的緊急情況）發言，有50%民眾認為「沒有問題」，僅有25%認為有問題。

若按照年齡層劃分，40歲及40歲以下民眾，有55%至60%認為「沒有問題」，60歲左右民眾有49%認為「沒有問題」；不過到70歲以上，就剩下41%民眾認為高市早苗言論「沒有問題」。

推文下方，日本網友紛紛留言：「任何對這句話有異議的人都缺乏閱讀理解能力。中國共產黨應該停止戰爭，而任何說我們應該保持漠不關心的人甚至連台灣和日本之間的距離都不知道」、「年輕人較客觀，老年人更容易受到大眾媒體垃圾訊息的影響」、「如果她說台灣是否遭受攻擊是無所謂的，那才是大問題。」

