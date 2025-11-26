否認1.25兆軍費受美施壓 賴清德：壓力來自併吞者中國

總統賴清德今召開「民主守護台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會說明。（記者田裕華攝）

賴清德總統今召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」並明確提出以8年1.25兆元國防預算，三階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量。被問到是否受到美國施壓，賴清德否認說，絕對不能倒果為因、本末倒置，我們主要的壓力是來自中國這個併吞者，而不是其他方面。

對於編列高額國防特別預算是否被美方施壓？賴總統回應，我們絕對不能夠倒果為因、本末倒置，編列國防特別預算的目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，主要的壓力來自中國的併吞，不論是文攻武嚇或對台灣的統戰滲透都有日益增強的情勢，台灣為了保護自身安全、維護台海的和平穩定，不得不對國家安全和區域和平穩定的投資。

賴清德強調，所以壓力是來自中國這個併吞者，就好像民眾在家裡裝監視器，不是因為鄰居的壓力，而是來自於小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器。同樣的，國家編列國防特別預算，提高國防力量，也是為了要防止中國的併吞並不是來自其他方面。

