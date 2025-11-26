為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    總統打造台灣之盾具多層意義 吳思瑤：立院要做國家的戰友

    2025/11/26 13:17 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    總統賴清德今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造「台灣之盾」，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，這有幾層意義，包括：是正確必要的投資、是國際集體的行動、具多重加乘的效益。她也向立院朝野立委喊話，「要做國家的戰友，而非敵人！」

    「面對中國之矛，打造『台灣之盾』！」吳思瑤說，提出強化戰力特別預算案，是總統的責任義務，更是台灣的時代使命。

    她認為，賴總統宣布編列1.25兆國防特別預算，有幾層意義，首先，這「是正確必要的投資」，投資國防，就是投資安全，就是投資和平。其次，是國際集體的行動，中國的軍事擴張是現在進行式，更是威脅區域安全的「麻煩製造者」。印太地區如日、韓都大幅增加國防經費，台灣不能自外於國際，更要迎頭趕上，善盡維護和平的國際責任。

    吳思瑤指出，第三，具多重加乘效益，除了安全防衛面向、對外軍事採購，也建構國防自主產業鏈，產業發展、科技研發、國際合作All in one，都具加值正向效益。

    「行政部門提出特別預算案的第一個戰場，就在立法院。」吳思瑤強調：「壯大國防，投資和平」，這場民主安全守衛戰，立法院要做國家的戰友，而非敵人！

