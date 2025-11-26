國防特別預算8年1.25兆 將創造4千億產值、9萬工作機會

經濟部長龔明鑫今在總統府記者會說明，國防產業本身就是我國五大信賴產業重要的項目之一，經濟部則聚焦於航太、船艦製造，無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及衛星產業。（圖取自總統府官方直播）

因應中國對台軍事威脅加劇，總統賴清德今（26）日宣布，政府將提出8年期的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，上限暫匡1.25兆元；國防部長顧立雄說明，此預算七大目標之一即以「國防帶動經濟效益」，預計可創造逾4千億元產值、帶來9萬個以上的工作機會，能夠在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展，同時打造非紅供應鏈。

顧立雄今天在總統府記者會上說明，此次特別預算7大目標包括打造空中重層攔截網、強化指管與決策輔助、建立多層次削弱的能力、強化遠程精準打擊能力、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益。

其中，顧立雄強調，本次特別預算投資，預估可創造超過4000億元的產值，並帶來9萬名以上的工作機會，能讓我們在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

經濟部長龔明鑫也指出，增加國防支出，不僅是提升國軍戰力以及國家安全，也是促進國防產業的發展，更是增加國民所得的重要途徑，意即發展國防產業不僅可以強化國防力量，同時也可創造並且衍生出巨大的經濟商機。

龔指出，以整體國防產業而言，包括軍工產業，本身就是我國五大信賴產業重要的項目之一，其範疇涵蓋陸海空國防裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。資安產業主要是由數位發展部來主政，而經濟部則負責國防產業的部分，聚焦於五項產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

在國機（艦）國造部分，龔明鑫說，（勇鷹）高教機及海軍艦艇部分已陸續在交裝，另外我國也希望未來可以自行籌建F-16維修的能量，目前已經完成372個品項的維修能量及儲備，盼可藉此縮短維修時間。

針對台灣的無人載具製造潛力，龔強調，現在各界要求非紅供應鏈，較不喜歡中國大疆，因此給了台灣非常大的機會，因為台灣的製造能力、它系統整合能力非常強。

他說，經過幾次與國防部共同合作軍用商規無人機原型機開發，或者組成260家的海外商機無人機聯盟，以及行政院已核定的無人載具統籌型計畫，跨部會5萬訂單加上國防部5萬軍用訂單，10萬台可以讓台灣廠商練兵，有時機就可以擴展到國際市場。

龔指出，目前已經逐漸有成效，國防部3千多架已經釋出，代表（廠商）已經達成國防部要求、合規了，而事實上我國也已打入美國第一大無人機廠商Skydio、全球第二大無人機廠商Parrot（法）形成合作的供應鏈關係，迄今訂單達38億元。除此之外，整機部分已經有中東歐、美國、波蘭以及捷克等國訂單，代表台灣已經有無人機的能量，現在是要從基礎開始擴展。

至於無人船的部分，龔明鑫也指出，包括台船、中信、龍德、雷虎等廠商已經同時投入開發，但目前雖尚無訂單，但已經開始籌建其技術能量；機器狗的部分，我國透過「公營事業」已經把系統整合出雛形機，約今年年底就會發展出來，將來有望爭取全球商機。

經濟部長龔明鑫今在總統府記者會說明，無人載具發展現況及未來展望。（圖取自總統府官方直播）

國防部長顧立雄26日說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算目標創造超過4千億產值、9萬個以上工作機會。（圖取自總統府官方直播）

