賴清德拋1.25億護台 羅智強：無能趕走共機 用天價國防預算麻痺國人

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

因應中國對台武力威脅加劇，賴清德總統今天宣布兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」，並提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，預計在2026至2033年投入1.25兆元經費。國民黨團書記長羅智強批評，賴清德沒有能力把中共軍機趕回海峽中線以西，只能夠不斷的用天價的國防預算來麻痺國人，這樣一個喪權辱國的總統還在奢言所謂的民主，才是台灣最大的問題。

「真正喪權辱國的是賴清德！」羅智強表示，當賴清德口中掛上民主的時候，就是台灣民主被出賣的時候；當他講國防、安全的時候，就是台灣國防、安全被出賣的時候。

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，國民黨執政的時候，中共的軍機是不會越過海峽中線的，也不曾有過圍台軍演，但換了賴清德總統上來，我們的軍費已經創下歷史天高，但是我們的海峽縱深卻被他完全的淪喪，等於是棄守了台灣的安全也毫無作為，他沒有能力把中共軍機趕回海峽中線以西，只能夠不斷的用天價的國防預算來麻痺國人，這樣一個喪權辱國的總統還在奢言所謂的民主，這才是台灣最大的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法