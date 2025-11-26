賴總統喊話朝野：沒有實力的和解 容易淪為投降

賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會說明。（記者田裕華攝）

賴清德總統今召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」並明確提出以8年1.25兆元國防預算，三階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量。被問及如何爭取朝野立委支持，賴清德回應媒體說，這筆預算是在投資和平、投資台灣安全，更重要的是，和解必須有實力做為後盾，「沒有實力後盾的和解，容易淪為投降」，希望朝野共同支持國家安全。

賴總統在記者會上接受媒體提問，對於明年度總預算還未在立法院審查通過、政院版財劃法也可能被藍白退回，國民黨主席鄭麗文也已明確表態反對增加國防預算，後續將如何爭取朝野立委支持？

明年度總預算案 賴籲在野黨支持迅速付委、通過

賴清德說明，國防特別預算與中央政府總預算性質上有些不同，中央政府總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，我們希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要的監督，讓整個預算能夠迅速通過，國家在推動各項建設、進行各項發展的時候才會順利。

在國防特別預算的部分，賴清德指出，他和國防部長顧立雄稍早都已經清楚說明，台灣面臨中國的威脅，這筆預算是必要的投資，我們是投資在和平，也投資在台灣安全，當然也希望在野黨能夠支持，這筆特別預算加上去之後，並沒有達到GDP的5%，我們希望明年能夠達到GDP的3%以上。

賴盼在野黨不分立場 支持國家安全

賴清德強調，更重要的是，如果我們要進行和解，也必須要有實力做後盾，沒有實力為後盾的和解，沒有辦法保障國家的利益，更容易淪為投降、危亡的後果，因此希望在野黨能夠不分立場，一定要支持國家安全，才能保障我們的生活方式，也才能持續發展經濟，期盼朝野夠支持，也懇請社會了解並支持這筆國防預算。

