    政治

    AIT：歡迎1.25兆國防特別預算 美支持台灣快速取得關鍵不對稱戰力

    2025/11/26 12:59 記者黃靖媗／台北報導
    賴總統宣布將提出1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言今表示，AIT對此表示歡迎，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。（資料照）

    賴總統宣布將提出1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言今表示，AIT對此表示歡迎，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。（資料照）

    總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，宣示將提出史無前例的400億美元特別預算案（新台幣約1.25兆）。美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，AIT對此表示歡迎，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，並指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞，今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

    賴總統稍晚召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

    谷立言透過AIT臉書表示，賴清德總統宣布新台幣1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。

    谷立言表示，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

    提升國防支出 谷立言盼台灣各政黨有共同立場

    谷立言指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞，正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場，「無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提」。

    谷立言表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

