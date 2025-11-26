政院檢討警勤加給 童子瑋爭取基隆警察「繁重加給」

基隆市議會議長童子瑋（右）向行政院長卓榮泰爭取基隆警察「繁重加給」。（童子瑋提供）

基隆市警察待遇不如雙北，流動率高，市議會議長童子瑋指出，行政院已啟動全國22縣市警勤加給制度的全面盤整，並將「繁重加給」納入跨部會檢討，未來制度有望出現重大調整。他再次向院長卓榮泰反映基隆警察加給長期不合理的問題，從院長回應中感受到改變的可能性。

童子瑋指出，長期以來，不論是基隆，或是其他非六都縣市的第一線警察，承擔的勤務強度與六都並無明顯差異，甚至在部分區域更繁重，但現行制度卻無法給予相對應的加給，造成基層壓力大、流動率高。

童子瑋表示，基隆雖然不是六都，但無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，基隆警察每天所面對的壓力不遜於雙北，有些分局的勤務量甚至遠高於六都部分轄區，這些負擔卻無法反映在目前的加給制度上。

童子瑋說，卓榮泰表示，警勤加給制度會全面檢討，行政院正盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論。他認為，中央願意正面面對問題，是改變的關鍵一步；若制度不調整，不僅警察人才將持續流失，士氣也會下降，地方治安更難與六都並行。

童子瑋最後表示，他感謝所有守護基隆的警察同仁，並承諾爭取的腳步不會停下來，會持續爭取最合適的資源與待遇，讓制度真正反映每位基層警察的辛勞與付出。

