王世堅賭百份雞排不會被徵召選北市長 吳怡農笑：我不會加碼

對於王世堅喊如果他被民進黨徵召參選台北市長要請100份雞排，吳怡農今天笑說「我不會加碼」。（記者田裕華攝）

表態爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，今（26）日公布民調，民調顯示綠營支持者中他與第一名立委王世堅僅差2.4%，在誤差範圍內。而王世堅日前上政論節目，主持人姚惠珍主動向王世堅提起對賭100份雞排（指王若被徵召），吳怡農今對此笑回，不會加碼200份雞排。

吳怡農今公布民調，除自己外，列入立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌，共5人比民調，支持度分別為33%、11.3%、8.6%、5.9%、2.8%，而在綠營支持者中，他僅落後王世堅2.4個百分點，在誤差範圍內。

吳怡農說，這次民調雖然反映他得到許多支持，但目前也只有他是唯一表態爭取提名，另外4人如表態投入，數字是否變化很難預測，現在他能做的就是提高自己的社會支持，透過更多溝通，把市政藍圖向市民報告，也持續透過街訪、社群媒體等方式讓市民更認識。

至於是否禮讓目前民調最高者王世堅？他則表示，選拔賽都還沒開始，現階段不可能考慮放棄。

媒體也問，王世堅喊出如果被黨徵召要請100份雞排，吳怡農笑回說他不會加碼，因為提名跟徵召過程都不是操之於他，這也是為什麼他希望有更公開、理性、科學的選拔機制。

吳怡農說，王世堅的幽默是他無法相比的，他也不會透過這個與王競爭，但目前許多支持者肯定他多元背景，包括過去在跨國企業、NGO以及政治工作，他在公部門也有行政單位與幕僚的歷練，這樣多元的背景是他的優勢，也是與許多人選最大的不同。

此外，日前吳怡農接受訪問，表示認為輝達進駐台北不能算是台北市長蔣萬安的政績，他今對此再回應，台北市充滿資源、優勢，幾乎所有企業都會希望總部在台北市，幾乎所有藝人都有意願來台北開演唱會，如果陷入「台北市既有優勢是否為政績」的討論，這樣的口水戰可能就不必了。他強調，期待看到一個積極招商，推動創新改造台北市樣貌的市府，而不是保守、傳統地想說台北市既然已經有優勢，那就盡量少做，反正在台北的都會是好事情，都會是政績，他覺得台北市民值得更好、更積極、更勇於創新的市府。

