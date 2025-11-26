若徵召選新竹縣長？鄭朝方：先把市長工作做好 再往下一個目標前進

竹北市長鄭朝方今天被問到若黨中央徵召參選新竹縣長時，強調先把市長工作做好，再往下一個目標前進。（記者廖雪茹攝）

明年新竹縣長選舉，國民黨選將態度積極，立委林思銘昨天表態角逐黨中央提名，新竹縣副縣長陳見賢也預計明天宣布參戰。被視為民進黨可能新竹縣長人選的竹北市長鄭朝方，今天被問到若黨中央徵召參選縣長時，強調先把市長工作做好，再往下一個目標前進，仍未鬆口。

鄭朝方今天上午出席新竹縣政府舉辦的「人口三冠王」記者會，難得與縣長楊文科同台。會後鄭朝方受訪時，對於媒體提問明年是否參選新竹縣長？鄭朝方表示，此刻他還是把竹北市的治理工作做好，他非常地努力，就像他的鞋子充滿泥濘，馬不停蹄持續視察各項建設，這就代表一件事：「我現在是竹北市長，我要把任內的每一項承諾都完成，我相信市民朋友應該也都有感受到，不只是建設進步，還有人文氣氛也越來越好。」

請繼續往下閱讀...

媒體提問國民黨新竹縣長人選積極布局中，民進黨這邊有何規劃？鄭朝方表示，目前距離九合一選舉還有一段時間，但是民進黨有中央黨部的初選機制，「我們予以尊重」，相信優秀人選最終出爐。身為竹北市長及民進黨新竹縣黨部主委，雖然民進黨在新竹縣的席次較少，但是努力持續發掘優秀人才，目前的首要目標，是把竹北市尚未完成或進行中的建設一一完成。

鄭朝方強調，不管是立委或是縣市長的提名都是中央黨部的權限，「持續把我的工作做好」。

對於媒體提問如果中央召徵，會義不容辭、當仁不讓嗎？鄭朝方笑而未正面回應，重申「目前就是把市長工作做好」。

鄭朝方接著提及，最近有滿多民調，他相信民調只是一時的，不管是什麼樣的結果，他認為最重要的是讓人民有感受，否則並不代表什麼，「把事情做好，我們並不是靠數字來決定做什麼事」。「我的性格就是，把一件一件做好，然後才會往下一個目標前進。我是一個很專心的人！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法