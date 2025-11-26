國防特別預算分8年期 暫匡上限1.25兆具三特色、七目標

政府宣布將提出8年期、上限暫匡1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，具備打造台灣之盾、加速擊殺鏈、打造非紅供應鏈等3大特色。（圖取自總統府官方直播）

因應中國對台軍事威脅加劇，總統賴清德今（26）日召開記者會宣布，政府將提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，預計在2026至2033年投入1.25兆元經費，建構具備三大特色的先進防衛作戰體系；國防部長顧立雄簡報說明，將達成包括「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」、「國防帶動經濟效益」等7大目標。

顧立雄說明，中國對台灣威脅不僅真實且日益嚴峻，近年更逐漸升級灰帶侵擾並結合軍事行動威懾，企圖改變既有秩序，手段包括海岸小艇滲透、駭客攻擊、海底纜線破壞、無人機侵擾、公務船越界執法、聯合戰備警巡，以及對台的針對性軍演等7手段，企圖對我國造成威脅邊境安全、癱瘓基礎設施與軍事系統、削弱對外通信、製造軍事消耗、侵蝕主權，與製造低強度的衝突，並威脅國際航運、人員穩定及糧食安全等影響。

顧立雄指出，為應對中國飛彈襲擊與軍事作戰準備等新興威脅，國防部在既有不對稱作戰能力的基礎上，規劃以2026年起編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，籌獲防空、反彈道及反裝甲飛彈等武器裝備，以完備多域拒止能力、建構多層次的防衛作戰體系。

顧續指，該預算執行期程是從2026年到2033年，預算的上限暫匡1兆2500億元。編列的目的在於爭取預算一次性的挹注，確保資源穩定集中、加速籌獲所需的戰力。籌獲的項目具有精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助及C5ISR系統、台美共同研發之採購裝備系統等7項。

顧強調，該預算具備三大特色及七大目標，以建立可以應對當面威脅的現代化國軍。在三大特色方面包含：建構重層防衛體系、打造台灣之盾；引進高科技與AI加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈。

至於七大目標，顧指出，包括打造空中重層攔截網、強化指管與決策輔助、建立多層次削弱的能力、強化遠程精準打擊能力、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7項。

顧立雄說，台灣站在第一島鏈與民主世界的前沿，面對霸權挑戰，我們嚴肅以待，也必定會與友盟持續在各個層面加強合作。國防部將以最嚴謹的態度來編列與執行特別預算，在國會的監督下，持續為捍衛國土家園、守護人民福祉而努力。

政府宣布將提出8年期、上限暫匡1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，七大目標包括打造空中重層攔截網、強化指管與決策輔助、建立多層次削弱的能力、強化遠程精準打擊能力、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7項。 （圖取自總統府官方直播）

