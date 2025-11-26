賴總統：成立專案小組反擊北京霸權 拒絕臣服「中國台灣」

賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會說明。（記者田裕華攝）

賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會表示，國安團隊已規劃行動方案拒絕被中國「強制性統一」，將成立常態性專案小組研擬行動計劃，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為；另將建立受害者保護機制等具體措施，反制中國對台跨境鎮壓。

賴清德指出，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、包含5大具體行動；第二項行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，包括3大目標與8大具體行動。

在「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」方面，賴清德指出，我們堅決反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分，更高度警惕中國在加快「武統台灣」軍事整備的同時，在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的「強制性統一」，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。

賴強調，國家安全沒有妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，更不是「統獨之爭」，而是我們要捍衛「民主台灣」、拒絕臣服為「中國台灣」之爭，這就是台灣人民的共同立場。

賴清德指出，為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，有5大具體行動。第一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。

重大施政及選舉期間 政院將評估中國介入與可能衝擊

第二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎，行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化我們的國家認同，團結內部一致對外。

對協助中國跨境鎮壓的在地協力者 一定給予嚴懲

第三，持續落實執行因應中國統戰滲透及國安威脅的17項策略，並加速推動國安十法立法及相關行政措施；第四，行政院將偕國安會採取具體措施，有效反制中國對台灣人民的跨境鎮壓，包括建立受害者通報連繫及保護機制；加強與友盟國家與國際組織的戰略溝通，強化跨國合作保護潛在受害者；健全法制，對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

政黨及民團與中國交流 將建立制度性規範

第五，賴清德強調，歷來所有民調顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，我們應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

