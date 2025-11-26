為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠營質疑中市府養「小金庫」出訪 盧秀燕：議員就沒編出國預算嗎？

    2025/11/26 12:14 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員周永鴻（左），要求環保局長吳盛忠（右）說明市府使用「環保基金」出訪。（記者黃旭磊攝）

    台中市議會今天進行第4屆6次定期會市政總質詢，民進黨台中市議員周永鴻質疑市長盧秀燕，去年出訪新加坡是用「環保基金」，養「小金庫」去滿足出國學習，對此，台中市秘書處答詢稱有參訪環保行程、經發局長張峯源則說是用公務預算，盧秀燕稍後回擊稱，出國經費是給同仁進修的，「難道議員就沒編嗎？」

    盧秀燕去年（2024）4月率團赴新加坡交流3天，疫後睽違4年首出訪，周永鴻今天要求環保局長吳盛忠，說明去年有用「環保基金」出國嗎？吳盛忠上任未滿1個月，由秘書處長謝佳蓁答詢稱有環保參訪行程，隨行的民政局長吳世瑋說沒有出國預算，經發局長張峯源稱用公務預算，周永鴻不滿用「環保基金」出國考察，痛批「明年直接刪掉、什麼小金庫滿足市長學習。」

    盧秀燕並未回應周永鴻，而在稍後國民黨議員林碧秀質詢時，藉機強力回擊稱，出國經費是給同仁進修的，議員沒編嗎？議員也有編啊（出國考察預算），市府辛苦的同仁出國進修，她很支持。

    盧秀燕強調，她市府一個課長出去學習交朋友，有什麼不好，出國經驗他山之石可以取經，「議員對自己出國寬列（編預算）、市府同仁出國卻這麼要求」。

