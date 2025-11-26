藍營為中配參政硬修國籍法 沈伯洋怒嗆：放敵國勢力進核心不叫護憲

藍營為中配參政硬修國籍法 沈伯洋怒嗆：放敵國勢力進核心不叫護憲2025/11/26 12:42 即時新聞／綜合報導
民進黨立委沈伯洋。（資料照）
國民黨立委傅崐萁提案修正「國籍法」，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，消息曝光引外界議論。對此，民進黨立委沈伯洋表示，驚訝國民黨立委，連憲法的大C與小c都分不清，國民黨死守「形式文本」（大C），玩弄文字遊戲，無視憲政體制（小c）的生存威脅，中配議題也是如此，結果最終只是「跟中國法律對齊」，出賣國家。
沈伯洋今日於社群平台發文提及，「憲法不是自殺契約。The Constitution is not a suicide pact.」。
請繼續往下閱讀...
沈伯洋坦言，驚訝國民黨立委，連憲法的大C與小c都分不清。國民黨死守「形式文本」（大C），玩弄文字遊戲，無視憲政體制（小c）的生存威脅。甚至曲解大C，破壞小c。
就像當年假的九二共識，以為形式符咒能解決現實，結果最終只是「跟中國法律對齊」，出賣國家。
「中配議題就是如此。」沈伯洋說，形式邏輯（大C），不能廢棄忠誠義務（小c）。若依中華民國之名，讓敵國勢力進入核心，不叫護憲，叫自殺。「台灣立委」爭議也是。國際慣例早通用「台灣」，藍營卻自我閹割，混淆視聽。
沈伯洋直指，「我就問，出國時，問你哪裡人，你答台灣人還是中華民國人？Taiwanese還是ROCer？然後，答台灣人時，中華民國毀滅了嗎？並沒有。憲政運作與國際慣例，完全不影響大C存在。但死守大C扼殺小c，台灣才會真的消失。」不禁嘆說「為何還得跟立委解釋法律ABC......」。
在 Threads 查看
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
熱門賽事、球星動態不漏接