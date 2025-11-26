批評大罷免遭綠營圍剿 吳怡農：不應陷文字遊戲鑽牛角尖

吳怡農拼出線，公布民調籲黨中央推出最有競爭力人選記者會。（記者田裕華攝）

有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，日前評論大罷免不如預期，指操盤者的預測與結果脫節，引發綠營、名嘴等不滿。吳怡農今（26日）表示，不應該陷入文字遊戲鑽牛角尖，政治不是憑感覺，還是要回到科學基礎。

吳怡農今舉行公布民調記者會，他在綠營潛在人選中僅落後王世堅排第二，他受訪強調，先前提及大罷免，從來不是檢討公民團體的努力，還是要討論名嘴以及所謂專家，對於罷免結果的預測，與實際結果差太多，這顯示他們與社會大眾嚴重脫鉤，也是為什麼民進黨必須強化與社會、地方的連結，更貼近民意才有機會擴大支持。

請繼續往下閱讀...

針對黨內、名嘴等近期對他的口誅筆伐，吳怡農說，不應該陷入文字遊戲鑽牛角尖，現在所談的是大家對於罷免結果的預測，跟實際的現實最後的結果中間有多大的落差，這並不是檢討大家無法預測未來，而是顯示判斷與決策需要更多科學依據，這是為什麼民調如此重要。

他說，將心比心，一個人的專業判斷受到批評，第一反應難免會生氣，但深呼吸過後，是要惱羞成怒？或是心平氣和討論、面對問題，甚至有個好的辯論，往共同目標邁進，做什麼選擇考驗每個人的修養。

媒體追問，是否認為總統賴清德、民進黨團立院總召柯建銘要為大罷免失敗負起政治責任？吳怡農強調，這提問劃錯重點，他不認為現在要對罷免找罪犯，或是找誰負起政治責任，他談論的是決策不能夠憑感覺，要有科學依據，這也是為什麼客廳會如此重要，政黨要讓民眾感覺能參與政治過程。大罷免帶給他的啟發，在政治圈沒有什麼憑感覺一定會如何如何，還是要回到科學依據，在台北市這樣艱困的選區，不可以像以前那樣，憑感覺選出「好像有競爭力」的人，判斷要依據更加科學的數據。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法