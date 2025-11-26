范冰冰金馬封后、微博發文遭刪！ 國台辦稱「不了解」

第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，她得獎感言二度講出「中國電影人」。（圖擷取自微博）

中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》獲得金馬獎最佳女主角，得獎後在微博發文卻遭中共刪除。對此，中國國台辦發言人彭慶恩今日聲稱，關於她的官方工作室在微博發文的事，「我不了解相關情況」；關於金馬獎是否算「正常影視交流活動」？彭跳針回應，「正常合法合規的兩岸影視文化交流活動，就是正常合法合規的兩岸影視文化交流活動」。

范冰冰因逃稅風波遭到中國政府封殺多年，新作《地母》當中飾演馬來西亞當地農婦女巫，挑戰反差形象的她，22日拿下台灣金馬獎影后，沒想到當晚PO出自己吃大閘蟹「暗示慶祝」的微博貼文竟被消失。

有台媒問及，范冰冰獲得金馬獎後，未來能否復出在中國拍片，中國官方如何看待金馬獎？彭慶恩在國台辦例行記者會表示，我們一貫支持正常、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。

彭慶恩聲稱，海峽兩岸都是中國人，我們歡迎台灣影視文化人員來中國交流發展，樂見兩岸業者攜手合作，共同傳承弘揚中華文化，為兩岸同胞提供更多優質影視文化作品，促進兩岸同胞心靈契合。

針對「正常影視交流活動」包含金馬獎嗎？彭慶恩跳針說，「正常合法合規的兩岸影視文化交流活動，就是正常合法合規的兩岸影視文化交流活動」。你說到的獎項，業內自有公論，民眾也有真切的感受。

