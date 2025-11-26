陳明祺出席加拿大國會政經座談餐會 感謝加國跨黨派長期支持台灣

外交部政務次長陳明祺（右四）出席台加政經座談餐會並擔任與談人。（外交部提供）

外交部次長陳明祺於加東時間24日出席由加台國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）主持的「台加政經關係座談餐會」，並擔任與談人。陳明祺表示，加拿大過去3年7度派遣軍艦通行台海，以實際行動彰顯依據國際法航行自由的堅定立場，感謝加國國會長期以來對台灣的跨黨派支持。

外交部說明，本次座談餐會共有14位加國跨黨派國會議員及北美洲台灣商會（TCCNA）「渥太華叩門之旅」代表團參與；除陳明祺外，經濟部政務次長江文若也應邀與談。

史葛洛致詞表示，期盼本次座談有助台加共築更堅實的友誼及合作基礎。

陳明祺表示，加拿大作為印太區域重要成員，持續展現國際領導力，多次明確重申台海和平穩定的重要性及反對片面改變現狀，在過去3年也7度派遣軍艦通行台海，以實際行動彰顯依據國際法航行自由的堅定立場。

陳明祺說，感謝加國國會長期以來對台灣的跨黨派支持，誠摯邀請更多加國議員訪台，親身體驗台灣民主活力及豐富人文。

我國駐加拿大代表曾厚仁大使則感謝史葛洛精心籌辦此次座談餐會，並強調，兩位次長難得同時訪問渥太華，結合北美洲台灣商會的力量，可望為台加雙邊關係注入新動能。

外交部說明，活動與談人也包括北美洲台灣商會總會長白越珠、眾議院國際貿易委員會副主席 Adam Chambers、眾議院外交委員會副主席 Alexis Brunelle-Duceppe，以及參議院外交及國際貿易委員會成員兼友協共同主席 Michael MacDonald。會中各方就台灣新世代企業領袖培育、台加經貿合作進展及加拿大支持台灣國際參與等議題深入交流，展現加國跨黨派議員對台加關係的高度共識及支持。

