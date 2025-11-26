列車駕駛轟賴清德「希特勒」、罵台人「日本狗」！ 台鐵回應了

韓姓台鐵列車駕駛，日前在Threads以偏激詞彙痛罵網友及總統賴清德「你們日本狗，吃核食壽司」，並稱自己是中國人。（圖擷取自Threads，本報合成）

1名台鐵列車駕駛，日前在Threads以偏激詞彙痛罵網友及總統賴清德「你們日本狗，吃核食壽司」，並稱自己是中國人。被網友質疑發言不妥後，他還嗆聲「歡迎檢舉」，並稱賴清德是「希特勒」。受到大量網友檢舉，台鐵回應，目前相關單位正在了解、調查，台鐵要求全體員工於執行職務時維持專業中立，確保大眾運輸服務品質與公共利益，若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理。

韓姓台鐵列車駕駛員，時常在Threads上發文評論時政與批評政府。近日中日關係緊張，賴清德吃壽司力挺日本後，該駕駛員在Threads上發文標註「萊爾校長」，並嗆：「你們日本狗，吃核食壽司。我們中國人，吃中華美食。」

請繼續往下閱讀...

貼文引起爭議後，該駕駛反嗆「歡迎檢舉！」還聲稱檢舉他的網友是「賴特勒的走狗」，他還說，網友盡量多檢舉，到時候就會讓「賴特勒政權」的相關部門疲於奔命。

對此，台鐵在Threads上回應網友表示：「有關大家詢問的狀況，此案已經意見信箱流程分配各相關單位了解調查，後續將會依程序在7個工作日內進行回覆。」

台鐵也強調：「台鐵公司秉持行政中立之立場，絕對恪遵行政中立法規，不介入任何形式之政治活動，並要求全體員工於執行職務時維持專業中立，確保大眾運輸服務品質與公共利益，若有違反行政中立之情事，將依相關規定辦理。」

台鐵回應。（圖擷取自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法