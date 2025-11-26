鄭麗文親中疑美貶台 翁達瑞：葫蘆賣的就是中共的膏藥

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

鄭麗文上月18日當選成為國民黨新任主席，並提出包括「不讓台灣成為麻煩製造者」等三大原則。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）以「鄭麗文的葫蘆賣什麼藥？」一文，分析鄭麗文迄今言行舉止，以供外界參考。

翁達瑞今發文提及，剛祭拜完被處死的匪諜，新任國民黨主席鄭麗文又去祭拜判處匪諜死刑的獨裁者，讓人摸不清楚鄭麗文的葫蘆在賣什麼膏藥？鄭麗文其實不難理解，因為她話多、性格衝動、思慮又不周，因此很容易露餡。從競選黨主席到現在，鄭麗文講了很多話，前後連貫就可看出她在玩什麼把戲。

「全是政治語言」，國民黨是台灣的主要政黨，擁有最多席次的立法委員與縣市首長。國民黨的競爭對手是中央執政的民進黨。鄭麗文要競選國民黨的主席，應提出不一樣的政策，與民進黨進行良性競爭。

令人納悶的是，從參選到當選國民黨主席，鄭麗文不談政策，只講政治。鄭麗文的政治語言包括以下：

讓台灣人驕傲的講出我是中國人、中國的軍機圍台是為了保護台灣、台灣應該減少國防支出、台灣不應是人家的提款機或印鈔機（暗指美國）、兩岸和解就不需要把錢投資在軍備、承認與維護九二共識、不讓台灣成為麻煩製造者、「呼籲民進黨不要再仇中、撕裂、打仇中牌」、實現兩岸和平共榮，避免戰火、兩岸關係不是國際關係、接受一個中國才能確保和平，以及提出「一國兩區」的概念，強調兩岸同屬一中，表達願意與習近平會面。

翁達瑞指出，「鄭麗文不只政治語言多，而且集中在兩岸關係，明顯帶有親中、疑美、與貶台的意味。鄭麗文的政治語言挑戰國民黨的禁忌，發言密度也超越歷任的黨主席」。

「統戰言論包裝」國民黨是台灣的主要政黨，鄭麗文是國民黨的主席，但鄭麗文的言論贊同中國對台侵略，質疑美國保護台灣的動機，更貶損台灣的獨立國格。更怪異的是，鄭麗文過去並無類似的「親中、疑美、與貶台」政治語言，何況又是在短時期密集發表。我高度懷疑鄭麗文的政治言論並非發自內心。

如果這些政治語言發自鄭麗文的內心，必須說她不適合擔任國民黨的主席，因為她的言論違反國民黨的反共立場，猜忌美國的邦誼，自貶台灣的國格。如果鄭麗文的政治語言不是發自內心，那她到底為誰代言？巧合的是，鄭麗文的政治語言附和中國對台的武力威脅，根本就是中共統戰言論的包裝，而且還是非常粗糙的包裝。不管鄭麗文如何包裝中共的統戰言論，她就是在為中國代言。鄭麗文為中國代言，到底所為何來？這是鄭麗文必須面對的問題。

「毫無治國心思」，翁達瑞分析，最令人驚訝的是，從參選到當選國民黨主席，鄭麗文頻頻公開發言，卻無任何有關國計民生的談話。以下這些議題鄭麗文皆不置一詞，包括

有關台灣的低出生率、有關台灣的老人照護、有關台灣的高教轉型、有關台灣的交通建設、有關台灣的科技發展、有關台灣的文化保存、有關台灣的健保體制、有關台灣的能源供應、有關台灣的觀光旅遊。

鄭麗文只迎合中國、質疑美國、貶低台灣，對國計民生卻選擇「完全」漠視。我說的「完全」漠視並無誇張，因為鄭麗文連假裝關心都不願意。

翁達瑞直言，「毫無治國心思的鄭麗文卻妄想在2028政黨輪替。我只問鄭麗文一句話：萬一國民黨又取得中央執政權，除了把台灣送給中國，妳有何治國方略？答案只有兩個字：『沒有！』」

鄭麗文的膏藥？翁達瑞最後說，鄭麗文真的不難懂：話多、衝動、不思考。只要簡單歸納她在過去幾個月的政治語言，他就可輕易判斷她葫蘆賣的是什麼膏藥：根據趙少康的說法，鄭麗文能當選國民黨主席，得利於中國的協助。上任之後，鄭麗文只能扮演統戰喉舌，把原本反共的國民黨轉型為另一個統促黨。

