藍白聯手封殺政院版財劃法 陳其邁向立院喊話提「卑微要求」

陳其邁希望行政院版財劃法送出去後，能在立法院順利付委。（記者葛祐豪攝）

行政院版《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，但立法院程序委員會昨（25）日在藍白立委多數決議下，暫緩列入報告事項；對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話立法院內代表南方的藍綠立委，都應該支持法案付委，相關預算的精算，在立院委員會或院會審議時再充分討論；他也卑微的要求立法院，給高市府一個機會列席說明。

陳其邁今天受訪時說，立法院第二次修財劃法時，藍白聯手、沒有邀請地方政府列席表達意見，在沒有地方政府說明、參與過程下，就草率通過，他認為非常不應該 。

陳其邁希望行政院版財劃法送出去後，能在立法院（程序委員會）順利付委，朝野對財劃法有任何問題或意見 ，其實大可以在立法院委員會或院會討論 ，否則立法院變成藍白主導的戰場，行政部門無法藉由立法院的審議，討論相關事涉中央、地方的意見，就非常可惜。

他說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件下，包括公聽會或公聽程序來凝聚共識，而不應該草率黑箱立法。尤其「第一次審查財劃法時，表決的法案連國會立委都不清楚，只有提案的政黨清楚情況下，這不是黑箱什麼是黑箱?」

陳其邁期盼透明的國會，更重要的是人民的意見、地方政府的意見，能在立法院充分表達。「如果立法院有需要邀請地方政府列席說明 ，我非常樂意，也非常卑微的要求立法院，給高雄市政府一個機會!」

陳其邁並呼籲立法院內代表南方不聲音，不管是民進黨或國民黨立委，都應該支持法案付委，相關預算的精算，在立院委員會或院會審議時再充分討論。 「簡單來講，就是法案先過了以後，如果對整個財務試算有意見，在立法院充分討論，不要連討論的機會都沒有!」

