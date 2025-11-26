為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌遭週刊指控涉貪！黃帝穎點出「三大異常」：更顯可疑

    2025/11/26 11:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌遭爆料養狗仔，爭議持續延燒。日前週刊爆料指，支付黃國昌狗仔薪水的公司凱思國際收受臺雅集團200萬元，指控黃國昌涉貪。律師黃帝穎表示，黃國昌稱不會浪費時間回應，而針對貪污的嚴重指控竟未提告，顯得心虛。黃帝穎也指出，黃國昌臺雅案有三大異常，使得立委涉貪案更顯可疑。

    黃帝穎今日在臉書發文指出，黃國昌臺雅案有三大異常。第一，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價。

    第二，凱思國際是商業公司，被週刊連載多期收受臺雅集團200萬元，週刊更報導凱思負責人李麗娟是人頭，有對話截圖證明是黃國昌狗仔公司，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都是常態，但凱思從未澄清，更不敢否認，明顯異常。

    第三，黃國昌回應週刊報導收受臺雅200萬元涉貪「不會浪費時間回應」卻不敢提告，立委被控質詢收錢，不論是本人收或是其他公司收錢都一樣，涉嫌「違背職務收賄罪」是7年以上貪污重罪，黃國昌不敢提告，反而更顯心虛。

