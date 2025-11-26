賴清德拋1.25兆國防經費案 汪浩：台灣有事就是世界有事

汪浩今指出，賴清德的軍費改革、日本首相高市早苗的戰略清晰，都是在傳達同一件事，那就是「守住台灣就是守住世界的未來」。（法新社）

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，強調將史無前例的提出400億美元特別預算案（新台幣約1.25兆），承諾捍衛台灣民主。作家汪浩今在臉書發文指出：「台灣有事，就是世界有事！」並強調賴清德的軍費改革、日本首相高市早苗的戰略清晰，都是在傳達同一件事，那就是「守住台灣就是守住世界的未來」。

汪浩指出，賴清德投書《華郵》，宣示台灣將以史上最大規模的軍事投資捍衛民主，從追加400億美元軍費到2030年將國防支出提升至GDP的5%，這不僅是對中共軍事脅迫的回應，更是對國際盟友的訊號，「台灣願意承擔責任，並用實力換取和平」。

汪浩表示，高市早苗點破世界多年以來不願直說的現實，台灣問題並非「中國內政」，而是會直接撼動東亞乃至全球安全的地緣核心，以最務實的方式指出：「一旦台灣落入北京手中，日本的海空安全即刻崩塌；美國在西太平洋的軍事縱深瞬間被擊穿；全球半導體供應鏈將被中共控制，民主陣營將面臨史無前例的戰略風險。」

汪浩也引述美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任余茂春所言，提到美國長期以來以「民主價值」為出發點思考台灣問題，真正足以動搖國家意志的，是美方清楚地認知到若台灣失守，美國自身國家利益將遭受致命衝擊，台灣的安全不只是台灣的事，而是整個印太、整個民主世界的共同利益。

汪浩強調，北京當局希望世界接受「台灣回歸中國是二戰成果」，但事實是台灣的位置與功能決定全球力量平衡的走向，賴清德的軍費改革和高市早苗的戰略清晰，都是在傳達「守住台灣就是守住世界的未來」這件事。

