    政治

    黃國昌稱柯文哲「老大」 詹凌瑀諷被架空：蹲苦牢的「精神領袖」

    2025/11/26 13:54 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌近日透過直播透露，他給前主席柯文哲起了新稱呼改叫對方「柯老大」，還預告柯文哲將啟動「土城十講」，引發外界議論。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日透過直播透露，他給前主席柯文哲起了新稱呼改叫對方「柯老大」，還預告柯文哲將啟動「土城十講」，引發外界議論。媒體人詹凌瑀對此諷刺，黃表面上是「尊柯」，實際上是在「架空」柯文哲，同時也將民眾黨變成「民眾堂」，真的很像幫派！她也質疑兩人的角色分別是蹲苦牢的「精神領袖」，以及在外面收規費當「實質幫主」，看上去根本是「角頭」黑幫電影。

    詹凌瑀在臉書發文質疑，黃國昌喊「柯老大」是在演「尊柯」，實際上是在「架空」柯文哲。把柯文哲捧成神主牌（老大），自己當實際掌權的幫主。而且一句「柯老大」，直接把民眾黨變成「民眾堂」，真的很像幫派！

    詹凌瑀直言，柯文哲在幫派裡的角色是什麼呢？就是在裡面蹲苦牢的「精神領袖」，黃國昌則是在外面收規費當「實質幫主」，這就是黃國昌內心最理想的狀態。詹凌瑀也諷刺，「所以說民眾黨哪是政黨運作？根本是『角頭』黑幫電影！」，並批評「雞腸鳥肚黃國昌」。

    對此政治評論員吳崑玉留言諷刺「可能是在恐嚇柯，『進土城再十講』」，其他網友也紛紛表示「這確定不是在偷臭阿北嗎XDD？」、「柯家人尤其是陳佩琪多痛恨土城兩個字，根本故意」、「土城十講，是不是在預知什麼」、「兩個貪污嫌疑犯要啟動土城十講？是先預習演練如何坐牢嗎？」、「這樣一個明顯的壞人竟然還有人支持」。

