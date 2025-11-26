明年總預算卡關立院 卓揆：明年政策目標寸步難行

行政院長卓榮泰。（記者廖家寧攝）

行政院長卓榮泰今出席工商協進會主辦的「工商早餐會」時直言，現在明年的中央總預算案還卡在立法院，遲遲未展開審議，如果沒有中央政府總預算、行政院版財劃法無法順利立法，所有的明年度政策目標都寸步難行，今天所列出的政策藍圖就如同徒然，但不能縱容這種無奈發生，因此行政院會全力捍衛政府的財政紀律，捍衛行政院編制預算的權力，也希望立法院能嚴守審議預算的責任，「行政院編預算、立法院審預算，這是憲法的規定」。

卓榮泰表示，行政院送出的中央政府總預算還陷在立法院，尚未展開任何審議，在此之前，還有財劃法的爭議，如果依照最新通過的財劃法，明年中央政府已舉債2992億元，若再依照最近通過11月14日的財劃法修法，中央必須再舉債2600億元，等於明年中央舉債5600億元，這已經超過公債法的限制，「我們是無法來調整中央政府的總預算」，萬一中央總預算沒有被審議、被通過」，業界期待的人力規劃、農業大縣的治水工程、運動部的新計畫、生育補助等福利政策等將沒有辦法執行。

卓榮泰表示，內閣團隊全力與立法院協商，希望能正面審議院版的收支方法、並儘速通過中央政府總預算，明年元旦起行政院才能全力衝刺，「如果沒有中央政府總預算，明年我們國家寸步難行」，所以政策目標都難以達成，剛剛就與主辦方工商協進會理事長吳東亮坦言，「天下也許會有白吃的早餐」。

卓榮泰強調，「不能讓這種無奈發生，我們還是會全力捍衛政府的財政紀律，捍衛行政院編制預算的權力，也希望立法院能嚴守審議預算的責任，行政院編預算、立法院審預算，這是憲法的規定，憲法並沒有說立法院可以替行政院編預算，所以我們會捍衛這樣的職權，這也是憲政機關應有的態度與責任」，也盼請業界先進發揮影響力，與認識的國會立委溝通，通過中央政府總預算案不是只有中央政府有利，更是對地方政府、全民有利。

