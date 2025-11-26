黃國昌訪日合照驚呆網友：靠X！以為是告別式 中間那口是棺木？

民眾黨主席黃國昌（中）25日率領民眾黨青年團出訪日本，日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司（左8）邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室合影。（擷取自民眾黨臉書）

深陷貪汙、狗仔等醜聞的民眾黨主席黃國昌昨（25）日率領民眾黨青年團訪問日本，從啟程就話題不斷，與柯文哲的「兩個太陽」「奪門之變」熱度還未減退，一張在自民黨總裁高市早苗辦公室合影再引發網友議論，大批網友歪樓形容該照片的風格，「以為是告別式」「以為在棺材旁守靈」。

黃國昌率領青年團展開4天訪日行程，下機後先走訪東京高等裁判所，下午前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，就台日關係、青年交流與聯合政府等議題進行對談。

古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，並強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來。」民眾黨隨後在臉書公布合照，只見十餘人神情肅穆、圍著桌面空無一物的長桌站立，在「總裁」的桌牌前合影留念。

照片引起網友議論，有人揶揄「找橘子？」「日本人很注重隱私，別亂拍人哦」。

該張照片的畫風也激起網友的想像力，紛紛留言：「靠北！看成禮儀公司」「中間那口是棺木？」「家屬答禮？」「確定是日本？還是二殯」「公祭代表，而且代表白包的錢還用借ㄉ」「請問中間放的是哪位？」「你不說參訪，我以為是喪禮」「封棺儀式」「禮儀公司團體照？」「他心裡希望裡面的人是KP吧」。

