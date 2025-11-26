為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院版財劃法遭藍白立委封殺 侯友宜籲中央公布試算表

    2025/11/26 10:18 記者賴筱桐／新北報導
    行政院版本的財劃法修正草案遭藍白立委封殺，新北市長侯友宜呼籲，中央應該公布試算表，大家充分溝通討論。（記者賴筱桐攝）

    行政院版本的財劃法修正草案遭藍白立委封殺，新北市長侯友宜呼籲，中央應該公布試算表，大家充分溝通討論。（記者賴筱桐攝）

    藍白立委昨天聯手表決通過，將行政院版的財劃法修正草案暫緩列案，民進黨批評這是憲政鬧劇，擬推公投迎戰。對此，新北市長侯友宜今天表示，財劃法最重要的是公開透明，呼籲中央公布試算表，大家充分討論、溝通。

    針對行政院提出的財劃法修正案遭藍白立委封殺，侯友宜今天在市政會議後表示，行政院版財劃法最重要的是公開透明，把試算的過程以及金額很清楚的向地方政府或者是全民報告，因為這些錢都是人民繳交的納稅錢，用到哪裡去？是怎麼樣的分配方式？都要清清楚楚、明明白白的來告訴全國人民。

    侯友宜說，目前為止，立法院也是希望試算表和金額能夠公布，財政部其實拿得到數據，幹嘛不拿出來呢？把試算表拿出來大家充分討論，溝通完就全力以赴，讓人民知道納稅錢未來會用在哪個地方。

    媒體追問，針對試算表部分，行政院長卓榮泰表示，立法院一年三修財劃法，有哪一次付委之前有數字？侯友宜回應，在立法院的決議下，財劃法的試算不是不能拿出來討論，包括全民或是各縣市政府也是抱持相同期待，不論如何，財劃法修正案基本上已經通過了，如果行政院要再提新的版本，當然應該把精準的試算拿出來，大家重新做檢討。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播