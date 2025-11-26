賴總統召開國安高層會議 11:30親上火線揭1.2兆國防預算

賴總統將召開記者會，親自向國人說明國防特別預算規劃。（資料照，總統府提供）

賴清德總統以「我將提升國防預算捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，表明將提出史無前例的400億美元特別預算案（新台幣約1.2兆），捍衛台灣的民主；賴總統今天上午9時30分也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，預計上午11時30分將在總統府大禮堂召開記者會，親自向國人說明預算規劃。

賴總統在投書表明，我國政府近期將提出史無前例的400億美元特別預算案，向美方採購新型武器的重大軍購案，並著重於提升不對稱戰力，為北京的軍事考量增添更大的成本及變數。未來我們也將投資尖端科技，並擴大台灣國防產業的基礎，利用台灣製造業的優勢來強化國防產業供應鏈及加速先進系統的部署，及時應處新興威脅，同時為國內外創造優質的工作機會。

賴清德提到，其中將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使我們達成無懈可擊的願景。

