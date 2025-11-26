為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白放行中配參政權修法 住港7年台人痛述：我親眼看著香港血流光

    2025/11/26 11:33 即時新聞／綜合報導
    立法院示意圖。（資料照）

    立法院國民黨團推動修法，讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。對此，作家謝知橋轉發人氣插畫粉專「爵爵&貓叔」發文細數香港立法開大門，將所有利多留給中國人，並沉痛地說「台灣人趕快醒醒，一個台灣人香港住7年，我親眼看著香港的血流光，然後再被輸入共產黨的血」，消息曝光引發不少網友迴響。

    謝知橋轉「爵爵&貓叔」於Threads發文提及，你們知道香港怎麼淪陷的嗎？每天至少有150個中國人申請入港籍，（還不包含孕婦闖關香港跑來生小孩，再用小孩是香港人之名申請自己進香港）。

    然後立法開大門把所有利多好處都留給中國人，還讓公屋（政府公宅）先讓給中國人住，中國人的福利一入籍都比本地人好，還修法讓中國人輕易有投票權、參政權。商界、醫界、地方團體到處個別滲透，香港立法院目前全部都是共產黨的豬，不需要任何腦袋，只需要投票睡覺領高薪，控制了立法院等於控制國家生死。

    「爵爵&貓叔」坦言，「以上這些臺灣正在發生，台灣人趕快醒醒，一個台灣人香港住7年，我親眼看著香港的血流光，然後再被輸入共產黨的血......願香港，台灣平安」。

    謝知橋嘆說，「沒有危言聳聽，沒有杞人憂天」。許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「不見棺材不掉淚啊」、「藍白粉只想給民進黨教訓，其他什麼都不管啦！」、「這是真的！之前跟香港同事聊天有聊到，所以那個同事說，現在台灣的很多狀況，都讓他似曾相似」、「國民黨現在不就是這樣嗎？他們現在就在做這些事情啊，為什麼我們的孩子要養到18歲才可以投票，中配六年就可以了，（現在還想改四年），還想要立法讓中國人還可以雙重國籍參與我們的政治，是不是太可笑？」。

    在 Threads 查看

