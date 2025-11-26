吳怡農公布民調！ 支持度僅落後王世堅 稱有底氣突破基本盤

吳怡農拼出線，公布民調籲黨中央推出最有競爭力人選記者會。（記者田裕華攝）

表達有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，今（26日）召開記者會公布民調，在「非藍白支持者」當中，他目前名列第二，僅僅落後立委王世堅，這也是他有底氣突破綠營基本盤，爭取更多市民支持。

吳怡農今於台大校友會館召開記者會公布民調，該民調由山水民意研究股份有限公司調查，有效樣本1075人，加權前家戶535份、手機540份；資料顯示，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者的2.4個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3%仍位居第二，但落後8.9個百分點。

而在在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農支持度12.8%也名列第二，接續為鄭麗君的8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。

吳怡農說，現階段民調不是第一並不意外，但也看見自己的爆發力，僅落後王世堅2.4%，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農表示，「非藍白選民」的第二支持人選一字排開，他的支持度12.8％，領先第二名鄭麗君超過4個百分點；他說，民調特別要研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。

吳怡農強調，目前他是唯一表達意願參選，如果其他人未來表態，民調如何演變他無從預測，不過他也會極力爭取更多台北人支持。他將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他，雖然他在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

