    賴政府拋1.2兆軍費換關稅？ 林飛帆駁：關鍵在展現自我防衛決心

    2025/11/26 10:04 記者陳昀／台北報導
    國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

    賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元（約台幣1.2兆）國防特別預算案。被問到是為了台美關稅或川習即將見面嗎？國安會副秘書長林飛帆今受訪否認說，核心概念在於台灣現行國防預算有再增加的必要性，國際社會也關注台灣自我防衛的決心；他並喊話國會：「雖然是不同黨派，但國家只有一個，保衛台灣就是保衛所有人，希望在野黨支持國防投資。

    林飛帆上午在廣播節目專訪後接受媒體聯訪，對於賴總統提出400億美元國防特別預算是為了台美關稅或川習見面嗎？林飛帆回應，不是，提出特別預算已經過長時間討論，認為台灣現行國防預算確實還有再增加的必要性。除了常規性預算之外，希望在發展不對稱戰力、新興科技投資及總統在國慶宣示的台灣之盾（T-Dome），都能有更充足的國防投資，這是核心的概念。

    林飛帆接著說，在時間點上，國會正在進行相關預算的討論，我們確實也感受到台灣必須加速整備的壓力，所以綜合整體考量，總統在此時對外說明，相信國防部很快也會詳細對社會大眾報告。

    林飛帆強調，國際社會一直在關注台灣自我防衛的決心，美方也非常關注台灣是不是有足夠充足的國防投資，所以我們增加國防投資的目的就是為了達到實質能力的建構，以及與盟友之間的溝通協調，要清楚的讓盟友知道我們的防衛意志。

    不過，面臨國會朝小野大，預算可能被擋的局勢，林飛帆說，很希望國會能夠同樣支持國防投資，大家雖然是不同黨派，但國家只有一個，「保衛台灣其實就是保衛所有的人」，國防投資其實是強化台灣整體防衛的工作，不應該被政黨化或政治化，「我們也會盡可能爭取在野黨朋友的支持。」

