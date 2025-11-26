公教補償金財源非來自退撫基金 綠委偕民團促編預算返還

立委林宜瑾（中）等人26日在立法院舉行「返還年資補償金，落實公平正義」記者會。（記者叢昌瑾攝）

公教年改自2018年實施迄今已滿7年。針對公教人員原有補償金遭刪除一事，民進黨立委林宜瑾、伍麗華今偕同全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、公教補償金自救會理事長施文平共同舉行記者會，向行政院喊話，確保退撫基金永續、落實公平正義，編列預算返還「年資補償金」，實踐對老師們的具體承諾。

林宜瑾指出，所謂「年資補償金」源於1995至1996年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制的配套措施。當時，任職者前15年年資給付由本俸5%調降為4%（本俸二倍×2%），為彌補此1%的差額，立院制定「年資補償金」制度，明定橫跨新舊制，且為舊制年資未滿15年的軍公教人員法定權利。

林宜瑾主張，「年資補償金」是政府當年為順利推動公教退休制度革新所做的承諾，不該在受影響教師全面退休前就停止發放，應重編預算將補償金返還給信賴政府施政的老師們。

伍麗華表示，公教年改的核心目標在於強化基金永續，但「年資補償金」制度的歷史脈絡與退撫基金存續並無直接關聯，因為補償金的財源本就不是來自退撫基金，卻在改革過程中被同步取消，對長期信任政府的教師造成落差與不公平，也進一步削弱社會對整體改革的信任基礎。

侯俊良指出，年改竟將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，這是標準的毀棄誠信，完全是一種毫無道理的做法。何況同樣時空背景下的補償金，軍人繼續保留給與，但公教人員卻被刪除，更是明顯的雙重標準；而本具領取資格者，只要晚於2019年6月30日退休便無法領取，造成不公平現象。

施文平指出，政府年改在「年資補償金」這部分是對盡忠職守、選擇相對延後退休的公教員工深刻的打擊，逼得員工必須組自救會表達不滿自力救濟，請行政院思考，公部門的勞僱關係要演變到如此惡劣？且上屆立院朝野立委都認同自救會訴求，不反對修法返還，請行政院不要再扮演無視情理法的惡雇主角色。

與會者共同訴求，政府除了該繼續貫徹年金永續政策，針對年改相關瑕疵，也應嚴肅面對、積極導正，而「只改公教、不改軍人」、「退休者全拿、在職者全無」的補償金制度，便是一項須改革的關鍵指標，呼籲朝野委員、行政院共同支持返還「年資補償金」，以落實對國家員工的公平待遇。

