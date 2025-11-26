為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王義川自稱台灣國立委 梁文傑：根據憲法他是中華民國立委

    2025/11/26 09:28 記者劉宛琳／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    民進黨立委王義川稱自己是「台灣國立委」，對於此說法是否符合憲法，陸委會副主委梁文傑今受訪表示，中華民國是在台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家；媒體追問，王義川是哪一國的立委？梁文傑表示，根據憲法，他就是中華民國的立委。

    梁文傑表示，這是委員個人講話的風格，有人喜歡有人不喜歡，我們沒有什麼意見。媒體詢問是否喜歡王義川的說法？梁文傑表示，這跟他喜不喜歡沒有關係，他是政府官員，委員講的話他尊重。

    對於此說法是否合乎憲法，梁文傑表示，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家的人都認為台灣就是一個主權獨立的國家。至於是否會抵觸兩岸人民關係條例？梁文傑重申，中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國。

    媒體追問，那王義川是哪一國的立委？梁文傑表示，他是中華民國的立法委員沒有錯，根據憲法，他就是中華民國的立法委員，但是他自己要說台灣國，那是他個人語言的風格，那我們沒有意見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播