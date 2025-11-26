為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白放行中配參政權修法 林楚茵示警：中國洗人口三部曲登場

    2025/11/26 09:18 記者謝君臨／台北報導
    立法院程序委員會昨討論28日院會議程，民眾黨團、國民黨團挾人數優勢以9比7的票數輾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，並放行放寬中配參政權的「國籍法修正草案」。（資料照）

    立法院程序委員會昨討論28日院會議程，民眾黨團、國民黨團挾人數優勢以9比7的票數輾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，並放行放寬中配參政權的「國籍法修正草案」。（資料照）

    立法院程序委員會昨討論28日院會議程，民眾黨團、國民黨團挾人數優勢以9比7的票數輾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，並放行放寬中配參政權的「國籍法修正草案」。對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨「洗人口三部曲」登場，「藍白失速列車將把台灣帶向深淵。」

    「拿到『無敵星星』的藍白立委果然加速親中！」林楚茵指出，昨天程委會，國民黨領銜提案的「國籍法」將在28日交付院會一讀，這就是「藍白合」協助中國「洗人口三部曲」最新一環！

    「還記得嗎？」林楚茵說，藍白之前念念不忘的「中配入籍年限6年改4年」，加上立法院長韓國瑜主政的立院法制局近日提出「近親禁婚規定六親等改為四親等以內」，昨天又提出「國籍法」，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職。

    林楚茵質疑，藍白上週將「財劃法」橫柴入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀的惡行，「國籍法」很可能在這週五院會再次上演。說不定後續還會把近親婚姻六親等改四親等，讓順利入籍的中國人「吃好倒相報」，跟親戚「假結婚真入籍」，入籍之後再參政，進而滲透台灣社會！

    林楚茵說，這也難怪國民黨主席鄭麗文會說：「讓台灣人自豪說我是中國人」，在她指示之下，國民黨、民眾黨就會在立院一步步打開中國滲透台灣之門！

