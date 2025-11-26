傳日本將加嚴入籍規定 林智群批藍白一直想放寬：是誰的民意代表？

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑，律師林智群引述媒體報導，指日本正考慮將入籍日本的規定加嚴，反觀我國的藍白立委卻是一直想放寬。圖為示意圖。（美聯社）

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑，律師林智群引述媒體報導，指日本正考慮將入籍日本的規定加嚴，反觀我國的藍白立委卻是一直想放寬，讓他諷刺「這些藍白民意代表，到底是我們的民意代表？還是中國人民的民意代表？」

日媒《日經新聞》報導指出，近年大量中國移民甚至入籍歸化日本，讓日本民眾感到不安，日本政府正考慮調整入籍條件，將外國人取得日本國籍所需的在日居住年限，由現行的5年延長，預估最早將納入2026年1月的外國人政策基本指南。

林智群引述媒體報導質疑，反觀我們台灣藍白委員，還一直想放寬中國人民來台取得身分證的條件，還允許人家不放棄中國籍就可以參政、服公職。

林智群批評，「世界上有這麼呆的嗎？這些藍白民意代表，到底是我們的民意代表？還是中國人民的民意代表？」對於有網友稱「台灣不也是這樣嗎？已經是越南人天下了，再不好好處理，將來的政黨官員會不會出現越籍很難說」，林智群也直言「越南不是敵國啊」，其他網友也表示「越國沒有主張台灣本島是自己一部份」。

