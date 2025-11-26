為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立委吳琪銘提案推INPASS敬老卡 全國公共運輸適用

    2025/11/26 09:43 記者吳仁捷／新北報導
    立委、新北義消大隊長吳琪銘在立法院總質詢中，提案比照全國TPASS卡，將各縣市敬老卡升級為全國通用的INPASS長輩月票，當面向行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱爭取。（記者吳仁捷翻攝）

    立委、新北義消大隊長吳琪銘在立法院總質詢時，向行政院長卓榮泰提出建言，呼籲政府推動國內旅遊內需成長，而台灣65歲以上人口達448.8萬，要求政府研擬推出，由中央統籌全國各地方，比照TPASS推出敬老卡「銀PASS」（INPASS），不再限制長輩每月點數，全國都能使用公共運輸，消息傳回新北，地方長輩們都感到興奮，紛紛相約出遊。

    吳琪銘舉例，目前新北市敬老卡點數一個月發給持卡人480點，但無法跨月留用，許多長輩、民眾敬老卡點數常「捨不得用」，也怕不夠用，讓良善政策效果大打折扣，浪費財源。

    他認為，中央與地方預算都以年度為準，希望行政院、交通部研議敬老卡以年度為額度，增加長輩的使用彈性，吳琪銘更當面向卓榮泰、交通部長陳世凱建言，家有一老如有一寶，希望未來可以推出屬於銀髮族的INPASS（銀PASS） 。

    吳琪銘爭取新北市等縣市敬老卡適用全國，消息傳回新北土城、三峽等地，都獲得市民們廣大迴響，尤其義警、義消們常四處協勤，不少資深義消、義警雖退休，仍大力支持志工工作，加上長輩們也可利用未來上路的銀PASS卡廣泛利用全國交通工具，相信對個人、社會都是好消息。

    吳琪銘表示，他已正式提案，未來細節部分及地方敬老卡點數的整合，再與新北等各縣市召開協調會，因為需要多次研商討論、共同研議，讓長輩更自在使用台灣完善的公共交通路網。

    新北市三峽義消隊員吳昇翰說，他樂見銀PASS政策提出，土城、三峽、樹林及鶯歌等地，部分區域仍較偏遠，像他的娘家在三峽有木里，許多老人家仰賴大眾運輸外出，如果讓民眾自付少許費用，推出像TPASS一樣的月票，不再限制長輩每個月的點數，在全國都能使用公共運輸，相信會更方便山區等偏遠地區的長輩們出行。

    立委吳琪銘在立法院總質詢中提案，將各縣市敬老卡升級為全國通用的INPASS長輩月票。（記者吳仁捷翻攝）

