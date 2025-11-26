賴總統華郵投書拋400億美元國防預算 歐布萊恩讚：川普與台灣的雙贏

美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）大讚，這是對台灣（中華民國）和川普總統的一項勝利。（圖擷取自X平台）

賴清德總統投書《華盛頓郵報》表示，感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，我國政府將提出史無前例的400億美元特別預算案，向美方採購新型武器提升不對稱戰力。美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）大讚，這是對台灣（中華民國）和川普總統的一項勝利；美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也肯定，這是真正的「實力帶來和平」的倡議。

歐布萊恩在X平台轉發賴總統投書指出，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利，因為自2017年以來，川普總統一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進。

請繼續往下閱讀...

蒙哥馬利也發文評論，總統賴清德寫了精彩的文章也提出很棒的規畫，非常值得肯定。這是真正的「實力帶來和平」的倡議，包含400億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施。這項努力值得美國的全力支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法