    首頁 > 政治

    柯文哲將辦土城十講？ 吳靜怡諷：教小草如何一步一步走向土城

    2025/11/26 10:25 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌近日在直播中透露，前主席柯文哲將舉辦「土城十講」，引發外界議論。媒體人吳靜怡發文質疑，政治獻金法是候選人最基本的誠信門檻，連這個門檻都跨不過卻要進行十講。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日在直播中透露，前主席柯文哲將舉辦「土城十講」，引發外界議論。媒體人吳靜怡發文質疑，政治獻金法是候選人最基本的誠信門檻，連這個門檻都跨不過卻要進行十講，她喊話柯應先把5千萬違法政治獻金繳清，不然演講應該正名為「前進土城」，效果可能也只剩下：「教小草如何一步一步走向土城。」

    吳靜怡在臉書發文質疑，「柯文哲要講『土城十講』？請先把5千萬違法政治獻金繳清，不然演講應該正名為『前進土城』！」

    吳靜怡表示，柯文哲政治獻金案，訴願僅撤120萬加重罰，5579萬沒入與254萬罰鍰全數確定，程序救不了形象，柯文哲政治獻金『五大違法』再度被認定，監院撤加重罰不等於清白，柯文哲應該負起政治責任，怎麼好意思再繼續演講？

    吳靜怡也指出，監察院訴願審議委員會正式決定：「故意不實申報6530萬→成立；故意違反法定支出項目→成立；1500萬木可授權金無證明 → 成立；募款演唱會＝競選活動 → 已被認定；三波募款小物＝政治獻金→亦明確成立；5579萬沒入→全額沒收確定；罰鍰254萬→全數確定」。

    吳靜怡強調，政治獻金法是候選人最基本的誠信門檻，連這個門檻都跨不過，卻要進行十講？講理念？講政治倫理？如果柯文哲不先把5579萬的違法政治獻金、254萬的確定罰鍰，未申報、虛報、故意規避的部分向全民交代清楚、繳清、道歉、負責，卻急著去到處演講，那效果可能只剩下：「教小草如何一步一步走向土城。」

    吳靜怡直言，藍白合之前，國民黨應該要求柯文哲把「如何誠實申報政治獻金」的檢討報告繳出來，公開給藍白所有即將參選的候選人當教科書，提醒所有人，不要再犯錯！她也諷刺「犯錯一昧推給會計師，一樣，臭不可聞！」

