藍營為中配參政硬修國籍法 李忠憲：一鍵開啟「合法化的國家滲透」

國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。成大教授李忠憲發文指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。（資料照）

國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。成大教授李忠憲發文指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。他也提到過去香港就是從公部門開始被滲透，只是過去在香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。

李忠憲在臉書以《比香港快十年：立法院一鍵開啟「合法滲透模式」》為題發文指出，中國不用武統，只需「傅統」。他表示幾年前台灣還在討論要不要要通過數位身分證，這個可以掌握全民所有資料的數位獨裁基礎，如今立法院則是提出，效忠習近平的中國人也可以在台灣當公務員。

李忠憲直言，這個法若通過，實質效益只有一個：中國正式獲得「法律通道」滲入台灣主權機關。他質疑傅崐萁提案的本質，是將「中國人」的身分，從「國安風險對象」轉為「合法公職身分」、「合法政治參與者」，讓中國籍人士有資格進入台灣政府部門任職。

李忠憲指出，一旦這些人進入公務體系：就可進入行政部門，掌握資料、人口、戶籍、基礎建設、警政、能源，取得敏感國家資訊，建立內部人脈網路。這叫「合法化的國家滲透」。李忠憲提到，香港就是從公部門開始被滲透，十幾年後只剩中聯辦。

李忠憲表示，幾年前我們吵著數位身分證會不會造成「數位獨裁」，今天立法院更有效率，直接讓效忠習近平的中國人也能來當台灣公務員。他也批評這不是立法，是在替台灣寫一套「無需開戰、和平接管」的作業流程。

李忠憲也說明，北京最愛的三部曲，是「國安風險→合法身分→政治參與」。過去在香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。

李忠憲在文末也直言，若這種法真的通過，我們的法條下一頁大概會寫：「未來中國領導人，也可視為台灣人民。」

