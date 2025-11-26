為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營為中配參政硬修國籍法 李忠憲：一鍵開啟「合法化的國家滲透」

    2025/11/26 08:13 即時新聞／綜合報導
    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。成大教授李忠憲發文指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。（資料照）

    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。成大教授李忠憲發文指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。（資料照）

    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。成大教授李忠憲發文指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。他也提到過去香港就是從公部門開始被滲透，只是過去在香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。

    李忠憲在臉書以《比香港快十年：立法院一鍵開啟「合法滲透模式」》為題發文指出，中國不用武統，只需「傅統」。他表示幾年前台灣還在討論要不要要通過數位身分證，這個可以掌握全民所有資料的數位獨裁基礎，如今立法院則是提出，效忠習近平的中國人也可以在台灣當公務員。

    李忠憲直言，這個法若通過，實質效益只有一個：中國正式獲得「法律通道」滲入台灣主權機關。他質疑傅崐萁提案的本質，是將「中國人」的身分，從「國安風險對象」轉為「合法公職身分」、「合法政治參與者」，讓中國籍人士有資格進入台灣政府部門任職。

    李忠憲指出，一旦這些人進入公務體系：就可進入行政部門，掌握資料、人口、戶籍、基礎建設、警政、能源，取得敏感國家資訊，建立內部人脈網路。這叫「合法化的國家滲透」。李忠憲提到，香港就是從公部門開始被滲透，十幾年後只剩中聯辦。

    李忠憲表示，幾年前我們吵著數位身分證會不會造成「數位獨裁」，今天立法院更有效率，直接讓效忠習近平的中國人也能來當台灣公務員。他也批評這不是立法，是在替台灣寫一套「無需開戰、和平接管」的作業流程。

    李忠憲也說明，北京最愛的三部曲，是「國安風險→合法身分→政治參與」。過去在香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。

    李忠憲在文末也直言，若這種法真的通過，我們的法條下一頁大概會寫：「未來中國領導人，也可視為台灣人民。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播