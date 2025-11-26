為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨修國籍法保障中配參政 謝知橋諷：習近平娶鄭麗文可選總統？

    2025/11/26 09:19 即時新聞／綜合報導
    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。作家謝知橋對此發文諷刺，若完成修法「習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」。圖為示意圖。（路透）

    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。作家謝知橋對此發文諷刺，若完成修法「習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」。圖為示意圖。（路透）

    國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。作家謝知橋對此發文諷刺，若完成修法「習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」

    立法院國民黨團日前宣布，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範。此舉引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。也有藍委提案修正兩岸條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年，在近日引發外界質疑。

    謝知橋在臉書發文指出，「如果中配可以參選公職，習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」、「選一次不上沒關係，國民黨會再修法讓中配甚至中國籍都有投票權，多選幾次就會上了」。

    謝知橋在留言區也表示「什麼你說習近平已經結婚了不能娶鄭麗文？這什麼小問題，傅崐萁跟徐榛蔚不是示範過了嗎？請用國民黨的思路去假設他們會窮極一切手段」。

    有網友留言稱「其實習近平也可以跟傅崐萁結婚，然後習近平就能合法參選並正當統一了。」對此謝知橋直言「那畫面太美」。針對網友表示「我很好奇我身邊藍白的朋友怎麼看」，謝知橋則回應「有一部分太恨民進黨了覺得沒關係，但也有一小部分最近開始覺得荒唐了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播