國民黨修國籍法保障中配參政 謝知橋諷：習近平娶鄭麗文可選總統？

國民黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，引發外界質疑。作家謝知橋對此發文諷刺，若完成修法「習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」。圖為示意圖。（路透）

立法院國民黨團日前宣布，將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範。此舉引發外界質疑是讓中國人不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任台灣民選公職。也有藍委提案修正兩岸條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年，在近日引發外界質疑。

謝知橋在臉書發文指出，「如果中配可以參選公職，習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」、「選一次不上沒關係，國民黨會再修法讓中配甚至中國籍都有投票權，多選幾次就會上了」。

謝知橋在留言區也表示「什麼你說習近平已經結婚了不能娶鄭麗文？這什麼小問題，傅崐萁跟徐榛蔚不是示範過了嗎？請用國民黨的思路去假設他們會窮極一切手段」。

有網友留言稱「其實習近平也可以跟傅崐萁結婚，然後習近平就能合法參選並正當統一了。」對此謝知橋直言「那畫面太美」。針對網友表示「我很好奇我身邊藍白的朋友怎麼看」，謝知橋則回應「有一部分太恨民進黨了覺得沒關係，但也有一小部分最近開始覺得荒唐了」。

