網傳謝長廷拿百萬珠寶賄賂高市早苗 事實查核中心揭疑點打臉

近日中國透過「解放軍訊息支援部隊」發動新一波認知作戰，製造「高市收受謝長廷致贈台灣珠寶賄賂」的假訊息。事實查核中心指出，相關內容源自匿名論壇的仿作文件，文件語言特徵明顯與日本官方文書不符，日本主流媒體亦無相關報導，整體可信度極低。（圖擷自事實查核中心）

日本首相高市早苗提出「台灣有事」引發中國不滿，近日中國透過「解放軍訊息支援部隊」發動新一波認知作戰，製造「高市收受謝長廷致贈台灣珠寶賄賂」的假訊息。對此事實查核中心發布查核結果，指相關內容源自匿名論壇的仿作文件，文件語言特徵明顯與日本官方文書不符，日本主流媒體亦無相關報導，整體可信度極低。

據我國國安單位掌握情資，中國近日透過「解放軍訊息支援部隊」發動新一波認知作戰，先是透過暗網製造「高市收受台灣珠寶賄賂」的假訊息，再指揮網軍、官媒聯手洗版抹黑，意圖挑撥台日關係，轉移中國對日問題騎虎難下的窘境，我國警政單位、調查局已立案偵辦。

事實查核中心指出，該傳言最初源自海外匿名論壇一名帳號僅創立3天的使用者所貼文，該論壇無需身分驗證即可註冊，PO文雖提供下載文件連結，聲稱外流的Email顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，但均無說明檔案來源為何，可信度存疑。

事實查核中心也邀請日語教師協助檢視傳言所附的郵件內容，內容出現多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差等不符合日語母語者習慣的問題，整體呈現明顯的「中式日文」特徵，與日語母語者的書寫方式相差甚遠。

事實查核中心也檢索《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體，均無出現網傳宣稱「謝長廷以珠寶首飾」的報導內容。謝長廷受訪時也表示，傳言內容是假訊息。台灣外交部也說，傳言訊息毫無依據，純屬子虛烏有。

事實查核中心強調，傳言出自不可信的消息來源，且引用的文件有多處文法、用語破綻，查無明確證據證明網傳說法為真；因此，為可疑的「錯誤」訊息。

事實查核中心也提到，過去網路常出現「爆料文件」，會以英文或外語呈現，再由貼文者以中文加註或翻譯「文件內容」，讓不熟悉原語言的民眾容易直接相信內容為真。但這些文件時常出現文法錯誤或語用不當等破綻。事實查核中心過去便曾處理多起類似案例。這些案例經語言專家檢視後均發現文件內容存在明顯的文法或語言使用錯誤，並非由母語者撰寫。

